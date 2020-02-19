Прощений банком кредит підлягає оподаткуванню Суспільство | 18-02-2020, 11:19 0 90



Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що триває кампанія декларування громадянами доходів отриманих протягом 2019 року.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 Податкового Кодексу) у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року. Водночас, боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації про майновий стан і доходи (абзац «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового Кодексу).

Декларація може бути подана в один із наступних способів:

особисто або уповноваженою на це особою до Центру обслуговування платників (ЦОП) за місцем реєстрації (прописки);

засобами поштового зв’язку з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

засобами електронного зв'язку в електронній формі через «Електронний кабінет платника» (за посиланням cabinet.tax.gov.ua).

Звертаємо увагу! Довідку про отримані протягом 2019 року доходи громадяни можуть отримати звернувшись до Центру обслуговування платників за податковою адресою (реєстрацією) або надіславши відповідний запит через «Електронний кабінет платника».



