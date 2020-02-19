Причини виникнення показника Sперевищ в системі електронного адміністрування ПДВ Суспільство | 18-02-2020, 11:21 0 89

Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) – це обов’язок платників податків, який є невід’ємною частиною процесу функціонування системи електронного адміністрування ПДВ та покладений в основу формули для розрахунку реєстраційної суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН.

Однією із складових зазначеної формули є загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН (Sперевищ).

Основними причинами виникнення показника Sперевищ можуть бути:

- відсутність реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування;

- виписка та відображення в податковій звітності помилкових податкових накладних/розрахунків коригування;

- відображення заблокованих податкових накладних/розрахунків коригування;

- помилкове включення до декларації з ПДВ розрахунків коригування на зменшення/збільшення податкових зобов’язань з ПДВ, зареєстрованих із запізненням.

Наголошуємо! Показник Sперевищ розраховується виключно на підставі даних податкової звітності з ПДВ та ЄРПН.

Як результат: Sперевищ підлягає аналізу з боку контролюючого органу та є підставою для проведення таким органамом контрольно-перевірочних заходів із відповідним застосуванням до платника штрафних санкцій згідно статті 120 1 Податкового кодексу України.

Звертаємо увагу, що в ІТС «Електронний кабінет» платникам податків надано доступ до сервісів системи електронного адміністрування ПДВ, зокрема, до таких сервісів як «Інформація про суму перевищення», де можна отримати достовірну інформацію показників та уникнути непорозумінь.



