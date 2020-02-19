Протягом січня 2020 року на Львівщині погашено 15,2 мільйона гривень податкових боргів живими коштами Суспільство | 18-02-2020, 12:22 0 88



З метою забезпечення скорочення податкового боргу управлінням по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області та відокремленими управліннями Головного управління ДПС у Львівській області з початку року вжито ряд заходів, в тому числі:



- описано майна в податкову заставу на суму 348,9 млн. гривень;



- направлено 28 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 14,3 млн. гривень;



- стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 1,96 млн. гривень.



В результаті цих та інших заходів протягом січня 2020 року погашено податкового боргу живими коштами 15,2 млн. грн. (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).



Cтаном на 01.02.2020 сума податкового боргу до Зведеного бюджету України від боржників, які перебувають на обліку в

Головному управлінні ДПС у Львівській області, склала 4033,2 млн. гривень.



Серед найбільших боржників ПАТ «УКРНАФТА» (платник окремих видів податків), ЗАТ «ЗКТ», ПАТ «ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ГАЛТАУН», ПРАТ «ШАХТА «НАДІЯ» та інші.



Більш детальну інформацію про суб’єктів господарювання Львівщини, які мають податковий борг, можна отримати в розділі «Переліки» на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області (lv.tax.gov.ua) та Офіційному порталі ДПС України (tax.gov.ua) за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/296361.html.