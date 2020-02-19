НА БЕРЕЗІ ТИСИ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ «ВОДОЛАЗА» Суспільство | 18-02-2020, 12:23 0 106



3400 гривень штрафу доведеться сплатити 30-річному закарпатцю, якого затримали учора ввечері прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону.

Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону, що пролягає річкою Тиса, прикордонний наряд помітив чоловіка який виходив з води.

Проігнорувавши законні вимоги прикордонного наряду, зловмисник спробував втекти, проте військовослужбовці наздогнали та затримали його.

Для з’ясування всіх обставин правопорушення, а також складання адмінппротоколу за ч.1 ст.204-1 та 185.10 КУпАП, затриманого доставлено до прикордонного підрозділу. Матеріали справи передано до суду. Сьогодні Рахівський райсуд призначив українцю адміністративне стягнення у вигляді штрафу 3400 гривень.

Зазначимо, що наразі температура води у річках є дуже низькою, а рівень води у Тисі високий, до того ж течія - бурхлива та стрімка. Заради власної наживи організатори тютюнової контрабанди продовжують наражати на серйозну небезпеку людей, нехтуючи їх здоров’ям та життям.



Прес - служба Мукачівського прикордонного загону



