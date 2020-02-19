На березі Тиси прикордонники знову затримали «водолаза» Суспільство | 18-02-2020, 12:41 0 92









3400 гривень штрафу доведеться сплатити 30-річному закарпатцю, якого затримали учора ввечері прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону.



Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону, що пролягає річкою Тиса, прикордонний наряд помітив чоловіка, який виходив з води.



Проігнорувавши законні вимоги прикордонного наряду, зловмисник спробував втекти, проте військовослужбовці наздогнали та затримали його.



Для з’ясування всіх обставин правопорушення, а також складання адмінппротоколу за ч.1 ст.204-1 та 185.10 КУпАП затриманого доставлено до прикордонного підрозділу. Матеріали справи передано до суду. Сьогодні Рахівський райсуд призначив українцю адміністративне стягнення у вигляді вищевказаного штрафу.



Зазначимо, що наразі температура води у річках є дуже низькою, а рівень води у Тисі високий, до того ж течія - бурхлива та стрімка. При цьому організатори та переправники тютюнової контрабанди нехтують своїм здоров’ям та інших людей заради власної наживи. Та чи варто ризикувати своїм життям?





