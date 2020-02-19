НАТО зменшує фінансування освітніх курсів на користь подальшого розвитку Міністерства у справах ветеранів Суспільство | 18-02-2020, 14:39 0 110



Військовослужбовці Самбірського гарнізону успішно завершили навчання в межах 350-годинного курсу «Менеджмент безпеки бізнесу». Впродовж вдвох з половиною місяців теоретичними та практичними знаннями зі слухачами ділилися викладачі Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом, громадської організації «Західний регіональний центр перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців», працівники Поліції охорони.

Фінансування освітньої програми, як і в минулі роки, забезпечувалося з цивільного бюджету НАТО.

Під час урочистого зібрання з вітальними словами до випускників звернулися представник Офісу НАТО в Україні виконавчий керівник програми НАТО-Україна пані Олександра Огороднікова, керівник апарату Самбірської РДА Михайло Павлючик, директор міжрайонного центру зайнятості Іван Тимців, начальник Поліції охорони підполковник поліції Володимир Малецький та представники військових частин й організацій гарнізону.

Зокрема, пані Олександра подякувала випускникам за сумлінне ставлення до навчання та поінформувала про діяльність Офісу НАТО щодо верифікації успішності навчальних курсів.

Ми вже почали аналіз щодо результатів працевлаштування наших минулорічних випускників. Загалом, ці показники по роках є досить високими – це понад 75 відсотків. Себто впродовж трьох місяців після завершення конкретного курсу близько третини навчальної групи знаходить гідне місце праці. Бажаю, аби у вашій групі цей показник став ще вищим, – наголосила виконавчий керівник програми НАТО-Україна.

Також додала, що минулого року було забезпечено перепідготовку близько 800 людей на 35 освітніх курсах в різних містах України.

Крім того, ми продовжували семінари з психологічної реабілітації для демобілізованих учасників операції Об’єднаних сил.

Знайомлячи учасників заходу із діяльністю Офісу НАТО в Україні пані Олександра Огороднікова розповіла про те, що фінансування навчальних курсів буде зменшено у два рази.

Це пов’язано із тим, що частину коштів буде скеровано на підтримку проектів, що працюватимуть на інституційний розвиток діяльності Міністерства у справах ветеранів.

Варто зазначити, що переорієнтація фінансової підтримки відбулася у зв’язку із розгортанням вітчизняної системи соціальної та професійної адаптації військовослужбовців. За прогнозами процес реалізації певних її етапів відбудеться впродовж наступних 1,5-2 роки.

На завершення заходу відбулася церемонія вручення випускникам курсу «Менеджмент безпеки бізнесу» дипломів державного зразка та міжнародних сертифікатів.

З-поміж інших питань випускників було поінформовано про те, що за декілька місяців представники Офісу обов’язково поцікавляться у них про їхню подальшу долю: чи знайшли місце праці, чи задоволені курсом, чи корисними були отриманні знання.

За словами директора громадської організації «Західний регіональний центр перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців» пана Андрія Роя за більш ніж двадцять років діяльності фінансування курсів відбувалося і з державного бюджету, і з бюджетів ОБСЄ та НАТО.

Найбільш сталим партнером, який багато років самовіддано підтримував нас був і, сподіваюся, підтримуватиме й надалі виявився Північноатлантичний альянс. Завдяки йому перепідготовку на цивільні спеціальності пройшли військові у Бродах, Володимирі-Волинському, Дрогобичі, Золочеві, Луцьку, Львові, Мукачеві, Рівному, Самборі, Стрию, Ужгороді, Червонограді, Чернівцях та Яворові. Із 4 466 наших випускників майже половина (2204) отримали знання за сприяння НАТО. Ми готові запропонувати Міністерству у справах ветеранів свої досвід та знання в галузі профорієнтаційної роботи, але поки нашими напрацюваннями з цього відомства ніхто не цікавився, – зазначив пан Адрій Рой.



Віталій Іванов, «АрміяInform»



