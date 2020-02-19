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Внесено зміни щодо обліку платників та оскарження зобов’язань із сплати ЄСВ

Суспільство | 18-02-2020, 15:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 117 117    

Фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області інформують, що Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» від 14.01.2020 року №440-IX, який набрав чинності 13.02.2020 року передбачено зміни до ряду законодавчих актів, зокрема і до Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" від 01.07.2010 №2464-VI.
Так, внесено уточнення щодо взяття на облік платників єдиного внеску, а саме: якщо документ поданий в електронному вигляді і надійшов після 16 години робочого (операційного) дня, датою його отримання вважається наступний після нього робочий (операційний) день.
Водночас створюється реєстр страхувальників до якого вноситимуть реєстраційний номер платника ЄСВ.
Не підлягатимуть оскарженню зобов'язання зі сплати єдиного внеску, які самостійно визначені платником.
Уточнено, якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днів з дня отримання вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з податковим органом шляхом оскарження в адміністративному або в судовому порядку, або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти календарних днів з дня отримання узгодженої вимоги, податковий орган надсилає узгоджену вимогу до підрозділу державної виконавчої служби в електронній формі (до початку функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів).
Нагадаємо, що скарга на вимогу про сплату єдиного внеску подається до податкового органу вищого рівня у письмовій формі протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску, з повідомленням про це податкового органу, який прийняв вимогу про сплату єдиного внеску.
Податковий орган, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника єдиного внеску поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Якщо протягом цього строку вмотивоване рішення податковим органом не надсилається платнику єдиного внеску, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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