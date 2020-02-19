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Українок в німецькі борделі відправляли двоє одеситів

Суспільство | 18-02-2020, 15:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 213 213    
ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=3fcpwOwSv8Q&feature=youtu.be


Правоохоронці ліквідували черговий канал торгівлі людьми. У міжнародному аеропорту «Одеса» затримали організатора каналу та двох його жертв, які мали поповнити німецькі борделі.

Транскордонний міжнародний канал торгівлі людьми було викрито в ході спецоперації Головного оперативно-розшукового відділу Одеського прикордонного загону Державної прикордонної служби України у взаємодії зі співробітниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з СУ ГУНП в Одеській області та під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області. Активні заходи провели за підтримки спецпризначенців підрозділу «ДОЗОР».

17 лютого в аеропорту «Одеси» затримали організатора злочинної групи, який доправляв двох наших співвітчизниць 1989 та 1997 років народження у Німеччину. Під час санкціонованого обшуку у затриманого виявили та вилучили вагомі речові докази, які вказують на його безпосередню участь та злочинні наміри.

Також затримано іншого учасника злочинної групи - мешканця Одеси, який із затриманим організатором шукав та вербував жінок для подальшої експлуатації за кордоном. Використовуючи скрутне матеріальне становище жінок, вони обіцяли чималу матеріальну винагороду. Жертв вербували для «роботи» на території Ізраїлю та Німеччини. Їм повідомляли, що «влаштують їх» за підробленими документами. Обіцяли покрити всі організаційні та логістичні витрати, чим вводили потерпілих у матеріальну залежність.

На теперішній час встановлено чотири особи, які потерпіли від незаконної діяльності злочинців. Наразі заходи тривають в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за ст. 149 ККУ «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини».
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