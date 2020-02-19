На Донбасі за добу 22 обстріли, у ЗСУ втрати Суспільство | 19-02-2020, 08:45 0 114 У результаті бойового зіткнення чотири сепаратисти були вбиті і ще шестеро поранені, стверджує розвідка.

Підрозділи сепаратистів за минулу добу, 18 лютого, 22 рази порушили режим припинення вогню, активно застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю. Один боєць ЗСУ загинув, ще шістьох поранено, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у ранковому зведенні в середу, 19 лютого.





Так, противник застосовував артилерію калібру 152 мм і 122 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм, танки, БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і іншу стрілецьку зброю.



Обстріли зафіксовані поруч з населеними пунктами Березове, Широкине, Піщевик, Кримське (шість разів), Новотошківське (чотири рази), Оріхове (двічі), Хутір Вільний (двічі), Золоте-4 (двічі), Попасна, Луганське, Новолуганське.



Зазначається, що на всі ворожі обстріли і спроби штурму підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь і контролювали ситуацію.



За даними розвідки, в результаті бойового зіткнення чотири сепаратисти були вбиті і ще шестеро поранені.



З початку нинішньої доби ворог обстріляв захисників Лебединського - було випущено 15 мін з мінометів калібру 82 мм, а також вівся вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Втрат немає.



Нагадаємо, вранці 18 лютого сепаратисти атакували сили ООС в Луганській області. Повідомлялося про одного загиблого і чотирьох поранених бійців ЗСУ.



Президент Володимир Зеленський назвав подію "провокацією" і запевнив, що Україна впевнено наближається до припинення війни і миру на Донбасі.