Лише 29% у Північній Ірландії проголосували б за єдину Ірландію - дослідження Суспільство | 19-02-2020, 09:15 0 82 Менше третини людей у Північній Ірландії проголосували б за об'єднану Ірландію, якби таке голосування відбулося зараз.



Про це свідчать результати дослідження за участі 2000 виборців, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Belfast Telegraph.



Всього 29% підтримали б єдність Ірландії, але 52% підтримали б залишитися у Великій Британії, якби референдум відбувся негайно.



Якби відповіді "я не знаю" вилучили із загального результату, показники опинилися б на рівні 65% до 35% на користь збереження поточної конституційної позиції Північної Ірландії.

Коли респондентів попросили визначити свою національну приналежність, "ірландець" відповіли 35% виборців, 34% сказали, що вони - британці та 23% - північні ірландці.



Ідеологічно 28% обрали "юніоніст" (прихильник збереження у складі Британії), 25% - "націоналіст", а 40% - не відповіли.



Також дослідження показало, що половина католиків проголосували за націоналістів Sinn Féin (51%), водночас жоден з опитаних протестантів не проголосував за Sinn Féin.