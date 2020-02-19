У Києві спостерігається попит на професіоналів – Київський міський центр зайнятості Суспільство | 19-02-2020, 10:04 0 191



З початку 2020 року до столичної служби зайнятості за допомогою у працевлаштуванні звернулися 4,8 тис. громадян. За цей же час до служби зайнятості надійшла інформація про 18 тисяч вільних робочих місць від підприємств.

66 % вакансій, які надійшли до столичної служби зайнятості, - це пропозиція роботи для кваліфікованих робітників (слюсар-сантехнік, слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрогазозварник); працівників сфери обслуговування та торгівлі (продавець-консультант, охоронник, помічник вихователя, кухар, продавець продовольчих товарів, молодша медична сестра з догляду за хворими) та представників найпростіших професій (підсобні робітники, вантажники, прибиральники, двірники, підсобні робітники).

Зберігається високий попит на професіоналів з досвідом роботи (сестра медична, вчитель загальноосвітнього навчального закладу, вихователь дошкільного навчального закладу, бухгалтер).

У той же час майже 89% безробітних, які на початок лютого перебували на обліку в столичній службі зайнятості, - професійні фахівці. Разом з тим, серед вакансій, інформацію про які Київський міський центр зайнятості отримав від роботодавців, лише 34% - для відповідної категорії. В середньому на 1 вакансію претендують 3 професійних фахівці, зокрема, серед тих, хто займав керівні посади – 12 осіб.

Найбільші труднощі з працевлаштуванням відчувають т. зв., «білі комірці»: адміністративні службовці та топ-менеджери (директори та заступники директорів, начальники відділів, головні бухгалтери, спеціалісти державної служби, менеджери з персоналу тощо).