Завідувачу складу державного вугільного підприємтсва на Львівщині повідомили про підозру Суспільство | 19-02-2020, 11:28 0 78



Йому інкримінують ч.1, ч.3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).



Встановлено, що упродовж 2016-2019 років, чоловік облікував видачу вугілля за талонами для побутових потреб особам, що вже померли.



Таким чином, вчинив розтрату майна на суму 250 тис грн.

Слідство зафіксувало 20 таких фактів.



Наразі прокурори готують клопотання до суду про обрання для підозрюваного міри запобіжного заходу у вигляді застави.



Санкція інкримінованої статті передбачає від 3 до 8 років ув'язнення та трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.



Спільно із Управління стратегічних розслідувань Нацполіції Львівщини.



Пресслужба Прокуратури Львівської області