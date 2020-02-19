За відокремлений підрозділ податкову декларацію з плати за землю підприємству слід подати до податкової інспекції за місцем знаходження земельної ділянки Суспільство | 19-02-2020, 11:32 0 78

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що відповідно до норм Податкового кодексу України платниками земельного податку є юридичні та фізичні особи, які в установленому законодавством порядку набули права на землю. Платниками орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності є орендарі земельних ділянок юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди.

При цьому, власники земельних ділянок, землекористувачі та орендарі земельних ділянок – юридичні особи зобов’язані самостійно щороку обчислювати суму податку станом на 01 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подавати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.

У разі, якщо юридична особа має філію (відокремлений підрозділ), що розташований поза її місцезнаходженням, обов’язок щодо подання податкової декларації з плати за землю виникає лише у юридичної особи, оскільки філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

При цьому така декларація з плати за землю подається до податкової інспекції за місцем знаходження земельної ділянки.

