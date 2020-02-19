Платники податків Львівщини заборгували до соціальних фондів понад 972 мільйони гривень єдиного внеску Суспільство | 19-02-2020, 12:58 0 73





В управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що заборгованість зі сплати єдиного внеску у Львівській області станом на 01.02.2020 cкладає 972,2 млн. грн., з яких: 637,1 млн. грн. заборгували юридичні особи та 335,1 млн. грн. ‒ фізичні особи.



З загальної суми боргу по області (972,2 млн. грн.) підприємства вугільної галузі заборгували 478,1 млн. грн., або 49,2 відсотка. Заборгованість структурних підрозділів ДП ,,Львіввугілля” ‒ 467,1 млн. гривень.



З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2020 році, за даними територіальних підрозділів, скеровано до органів державної виконавчої служби 897 вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 25,4 млн. гривень.