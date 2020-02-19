Працівники Галицької митниці виявили фірмове взуття Суспільство | 19-02-2020, 13:01 0 79

Водій рейсового автобуса з Польщі намагався незаконно ввезти майже 70 пар спортивного взуття.

Товар віз в Україну через пункт пропуску «Грушів -Будомєж» водій рейсового автобуса, 28-річний мешканець Івано-Франківщини. Під час митного контролю подав декларацію, в якій вказав про відсутність товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. Однак під час огляду транспортного засобу в багажному відділенні, в чотирьох сумках, митники знайшли не задеклароване спортивне взуття торгової марки «Adidas» – загалом 68 пар вартістю понад 70 тис. грн.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ст. 472 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.

