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Суб’єкти господарювання, що здійснюють роздрібний продаж алкогольних напоїв є платниками акцизного податку

Суспільство | 19-02-2020, 13:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що     платником акцизного податку є особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів, зокрема, алкогольних напоїв безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших об’єктах громадського харчування (п.п. 212.1.11 п. 212 1 ст. 212 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).
Алкогольні напої – продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відс. об’ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відс. об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД (п.п. 14.1.5 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
Отже, продаж алкогольних напоїв безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив, є операціями з реалізації підакцизних товарів.
Суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.
Декларація акцизного податку подається платниками податку контролюючому органу за місцем реєстрації щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного (податкового) періоду.
Суми акцизного податку перераховуються до бюджету протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного сроку, передбаченого для подання податкової декларації.
Ставка акцизного податку з обсягів реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв відповідно до п.п. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 ПКУ становить 5 відс.
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