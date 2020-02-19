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20 лютого 2020 року є граничним терміном подання податкових декларацій за січень 2020 року

Суспільство | 19-02-2020, 13:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    

Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 20 лютого 2020 року спливає термін подання податкових декларацій з наступних податків та зборів:
податку на додану вартість за січень 2020 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю;
акцизного податку за січень 2020 року;
рентної плати за січень 2020 року з розрахунком:
рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;
- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за січень 2020 року у разі не подання податкової декларації на 2020 рік;
- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) на 2020 рік.
Крім цього, нагадуємо, що платники єдиного податку четвертої групи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.
Отже, 20 лютого 2020 року – є останнім днем подання податкової декларації платниками єдиного податку четвертої групи за 2020 рік.
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