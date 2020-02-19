Торік на кордоні завернули 10 тисяч потенційних незаконних мігрантів Суспільство | 19-02-2020, 13:58 0 79



Минулого року Державна прикордонна служба виявила на 10% більше незаконних мігрантів, які спробували у незаконний спосіб перетнути кордон, ніж у 2018-му.



Зокрема, за незаконне перетирання або спробу незаконного перетину державного кордону показники зросли з 1203 осіб у 2018 році до 1350 іноземців у 2019 році. Серед них найбільше громадян Туреччини, далі йдуть громадяни Молдови, Афганістану, Бангладеш, Росії, В’єтнаму, Іраку, Індії та Шрі-Ланки.



При цьому 980 незаконних мігрантів затримано на кордоні з країнами ЄС, а 200 та 100 на кордоні з Молдовою та Росією відповідно.



Крім того, збільшення показників стосується іноземців, які порушили правила перебування в Україні. Загалом у 2019 році виявлено майже 18 000 таких порушників. У списку порушників правил перебування в нашій країні впевнено лідирують росіяни, яких нарахували понад 3,3 тис. Варто відмітити, що з середини 2018 року інспектора прикордонної служби безпосередньо в пунктах пропуску в онлайн режимі можуть відстежити іноземців, які перевищили термін перебування в Україні.



Кількість потенційних нелегальних мігрантів, яких з об’єктивних причин не пропустили в Україну також значно зросла – з 4660 іноземців у 2018 році до 10000 осіб у 2019 році. У цій категорії пальму лідерства також тримають росіяни. Загалом на українському кордоні торік завернули понад 3,7 тисячі таких громадян Російської Федерації. За ними в цьому списку йдуть іноземці з паспортами Туреччини, Узбекистану, Азербайджану та Таджикистану.