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Закарпатські платники – власники та користувачі землі, сплатили понад 30 млн грн податку

Суспільство | 19-02-2020, 16:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 73 73    

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області інформують, що платники земельного податку та орендної плати за землю у січні 2020 року сплатили до місцевих бюджетів області більше 30,1 млн гривень.
У податковому відомстві наголошують, свій вагомий внесок у наповнення казни внесли підприємства області – 27,8 млн грн, а завдяки фізичним особам, котрі мають у власності чи користуються землею, місцеві бюджети Закарпаття отримали 2,3 млн грн земельного податку.
Податківці Закарпаття акцентують, що земельний податок, який сплачують громадяни за місцем розташування земельної ділянки, зараховується до бюджету громади. Тому кожен закарпатець, незалежно від суми сплаченого податку, робить посильний внесок у територіальний розвиток.
Фахівці податкової служби запрошують громадян – власників та користувачів земельних ділянок, звертатись до Центрів обслуговування платників для проведення звірки даних, на підставі яких контролюючі органи нараховуватимуть податкові зобов’язання з плати за землю.
Також звертаємо увагу платників податків, що облік фізичних осіб – платників плати за землю і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.
Для достовірного обліку об’єктів оподаткування та відповідно до п.286.5 ст.286 ПКУ платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо: розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку; права на користування пільгою із сплати податку; розміру ставки податку; нарахованої суми податку.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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