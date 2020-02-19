|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У Львівському ліцеї імені Героїв Крут турніром-меморіалом вшанували пам’ять Героя України Устима Голоднюка
|Суспільство | 19-02-2020, 17:13
| 0 71
|
19-21 лютого у Львівському ліцеї імені Героїв Крут вперше відбувається Всеукраїнський турнір-меморіал з волейболу пам’яті Героя України Устима Голоднюка серед ліцеїстів військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Як відомо, Устим Голоднюк в 2008-2011 роках навчався у Львівському ліцеї імені Героїв Крут. Минулого року було анонсовано, а цього року започатковано турнір-меморіал з ігрових видів спорту. Саме командна боротьба та дух змагання допоможуть налагодити побратимські зв’язки серед ліцеїстів з усієї України.
Участь в урочистому відкритті турніру взяв голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.
«Раді вітати сьогодні на Львівщині команди з інших областей, зокрема з Луганщини, співпраця з якою по різних напрямках відбувається от уже останні 4 роки. Наголошу, що спорт - це той напрямок, який найбільше об’єднує і згуртовує людей. Цей турнір проходить в особливі дні - Дні пам’яті про Героїв Небесної Сотні. Устим Голоднюк був одним із них. Він також навчався у цьому військовому ліцеї, тому ми разом з вами маємо продовжити справу, яку він розпочав. Він є прикладом для нас усіх. Перемога обов’язково буде за нами!», - зазначив Олександр Ганущин.
На турнірі зберуться команди з Київської, Луганської, Волинської, Рівненської та Тернопільської областей.
Програма заходів для глядачів:
19 лютого, середа
15.00 – відкриття змагань.
16.00-18.30 – ігри групового етапу, відповідно до жеребкування .
20 лютого, четвер.
09.00-12.00 – участь ліцеїстів в офіційних заходах вшанування Героїв Небесної Сотні в центрі міста Львова.
15.00-19.00 – ігри групового етапу.
21 лютого, п’ятниця.
15.00-17.00 – фінальні ігри.
приблизно 18.00 – закриття змагань, нагородження.
|
|