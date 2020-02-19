У Львівському ліцеї імені Героїв Крут турніром-меморіалом вшанували пам’ять Героя України Устима Голоднюка Суспільство | 19-02-2020, 17:13 0 71



19-21 лютого у Львівському ліцеї імені Героїв Крут вперше відбувається Всеукраїнський турнір-меморіал з волейболу пам’яті Героя України Устима Голоднюка серед ліцеїстів військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.





Як відомо, Устим Голоднюк в 2008-2011 роках навчався у Львівському ліцеї імені Героїв Крут. Минулого року було анонсовано, а цього року започатковано турнір-меморіал з ігрових видів спорту. Саме командна боротьба та дух змагання допоможуть налагодити побратимські зв’язки серед ліцеїстів з усієї України.





Участь в урочистому відкритті турніру взяв голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.



«Раді вітати сьогодні на Львівщині команди з інших областей, зокрема з Луганщини, співпраця з якою по різних напрямках відбувається от уже останні 4 роки. Наголошу, що спорт - це той напрямок, який найбільше об’єднує і згуртовує людей. Цей турнір проходить в особливі дні - Дні пам’яті про Героїв Небесної Сотні. Устим Голоднюк був одним із них. Він також навчався у цьому військовому ліцеї, тому ми разом з вами маємо продовжити справу, яку він розпочав. Він є прикладом для нас усіх. Перемога обов’язково буде за нами!», - зазначив Олександр Ганущин.







На турнірі зберуться команди з Київської, Луганської, Волинської, Рівненської та Тернопільської областей.



Програма заходів для глядачів:

19 лютого, середа

15.00 – відкриття змагань.

16.00-18.30 – ігри групового етапу, відповідно до жеребкування .



20 лютого, четвер.

09.00-12.00 – участь ліцеїстів в офіційних заходах вшанування Героїв Небесної Сотні в центрі міста Львова.

15.00-19.00 – ігри групового етапу.



21 лютого, п’ятниця.

15.00-17.00 – фінальні ігри.

приблизно 18.00 – закриття змагань, нагородження.