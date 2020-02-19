РФ призупиняє пропуск на свою територію громадян Китайської Народної Республіки Суспільство | 19-02-2020, 19:18 0 52

За отриманою Держприкордонслужбою України інформацією, що надійшла по лінії прикордонно-представницького апарату, Російська Федерація призупиняє пропуск на свою територію громадян Китаю.



Зокрема, російська сторона повідомила, що, відповідно до рішення уряду РФ, призупиняється пропуск через кордон громадян Китайської Народної Республіки. Ці заходи проводяться з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.



Починаючи з 00.00 20 лютого 2020 року громадяни Китаю зможуть потрапити в Росію лише з діловою чи гуманітарною метою поїздки. Вихідців з цієї країни, які прямують як туристи, для здійснення трудової діяльності, з приватною метою чи на навчання через російський кордон, не пропускатимуть.



