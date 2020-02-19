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Кампанія декларування 2020!

Суспільство | 19-02-2020, 19:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 52 52    

Витрати, за якими фізична особа має право на отримання податкової знижки за 2019 рік
Про це інформував начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області Андрій Кобільник під час брифінгу для представників засобів масової інформації.
Андрій Кобільник інформував, що платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.
Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Кодексом.
Заробітна плата - це основна та додаткова винагорода, інші заохочувальні та компенсаційні кошти, які виплачують платнику податку на підставі відносин трудового найму.
Звернув увагу, що до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) (п.п.166.2.1 Кодексу).
Інформував обмеження:
- сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п.164.6 ст.164 Кодексу. 
- якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався  правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (п.п.166.4.3 Кодексу). 
!!! Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року. 

Андрій Кобільник інформував, витрати, за якими фізична особа має право на отримання податкової знижки за 2019 рік
ПІДСТАВА
ВИТРАТИ
ОБМЕЖЕННЯ
Підпункт 166.3.1 п.166.3
ст.166 Кодексу
Частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом
Житловий будинок (квартира, кімната), що будується чи придбавається, має бути визначений як основне місце проживання
Підпункт 166.3.2 п.166.3
ст.166 Кодексу
Пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям
Розмір внесків не повинен перевищувати 4 % від суми загального оподатковуваного доходу за звітний рік
Підпункт 166.3.3 п.166.3
ст.166 Кодексу
Сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання
Понесені витрати на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення
Підпункт 166.3.5 п.166.3
ст.166 Кодексу
Страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення
Понесені витрати у 2019 році не повинні перевищувати (у розрахунку за кожний з повних чи не повних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):
- при страхуванні платника податку – 2690,0 грн.;
- при стахуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення – 1345,0 грн.
Абзац другий пп. 166.3.6 п.166.3 ст.166 Кодексу
Суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій
Включається сума витрат не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік
Абзац третій пп.166.3.6 п.166.3 ст.166 Кодексу
Суми витрат на оплату державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита
Обмежень не встановлено
Підпункт 166.3.7 п.166.3
ст.166 Кодексу
Суми коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу
Витрати, пов'язані з переобладнанням транспортних засобів, що належить платнику податків, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива. При цьому транспортний засіб, що переобладнаний, повинен бути перереєстрований у відповідних органах.
Підпункт 166.3.8 п.166.3
ст.166 Кодексу
Суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним
Понесені витарати за державними програмами будівництва (придбання) доступного житла
Підпункт 166.3.9 п.166.3
ст.166 Кодексу
Суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи.
Платник податку має право скористатися знижкою виключно за умови, що він та/або члени його сім'ї першого ступеня споріднення:
- не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;
- не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.
- Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.
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