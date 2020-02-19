Основні випадки обов’язкового подання податкової декларації про майновий стан і доходи! Суспільство | 19-02-2020, 19:36 0 46

Про це інформував заступник начальника управління – начальник віділлу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області Андрій Андрейко під час брифінгу для представників засобів масової інформації.

Андрій Андрейко інформував, які щорічно, починаючи з 1 січня, в Україні стартує кампанія Декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року.

Одним із конституційних обов’язків громадян України є обов’язок брати участь у формуванні державного та місцевого бюджетів шляхом сплати податків і зборів та подання до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом (ст.67 Конституції України).

Порядок подання декларації про майновий стан і доходи та оподаткування доходів фізичних осіб встановлено Податковим кодексом України.

Інформував, що з 1 січня 2020 року фізичні особи складають і подають податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859 із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року №177 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 липня 2019 року за №728/33699 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859» (далі – Наказ №859).

Звернув увагу, що бланки декларацій безоплатно надаються контролюючими органами платникам податку за запитом та є загальнодоступними для населення (п.179.9 ст.179 Податкового кодексу України).

Додатки є складовою частиною декларації і без декларації не є дійсними. Додатки заповнюються та подаються за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.

Додаток Ф1

подається фізичними особами у разі отримання інвестиційних доходів та містить розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами

Додаток Ф2

подається фізичними особами – підприємцями та особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність та містить розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

Додаток Ф3

подається фізичними особами які заявляють право на податкову знижку та містить розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з використанням права на податкову знижку

Акцентував увагу, що у декларації та додатках зазначаються всі передбачені в них відомості (показники), крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках. Якщо будь-який рядок декларації та/або додатка не заповнюється через відсутність інформації (операції, суми), такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках.

- Показники у розділах II - VI декларації та додатках проставляються у гривнях з копійками.

- Декларація та додатки заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.

- У декларації та додатках не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень.

- Достовірність даних декларації та додатків підтверджується власноручним підписом фізичної особи - платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.

Андрій Андоейко інформував, основні випадки обов’язкового подання податкової декларації про майновий стан і доходи, а саме:

Отримання протягом 2019 доходу:

Підстава відповідно до Податкового кодексу України

від підприємницької діяльності (на загальній системі оподаткування)

п.177.5

провадження незалежної професійної діяльності

п.178.4

від особи, яка не є податковим агентом

п.п.168.2.1

майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання

п.п.164.2.5,

п.п.170.1.5

від операцій з майном відповідно до ст.ст.172 - 173 Кодексу (відчуження майна)

п.п.164.2.4

від операцій з інвестиційними активами

п.170.2.1

з іноземних джерел

п.п.168.2.1, 170.11.1

від успадкування чи отримання в дарунок коштів, майна, майнових або немайнових прав від осіб, які не є членами сім'ї першого та другого ступеня споріднення

п.174.3

від відчуження рухомого за ухвалою суду, згідно з якою прийнято рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно

п.173.4

від відчуження нерухомого за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на нерухоме майно

п.172.5

у вигляді основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року. У 2019 – 1043,25 грн.*

п.п.«д» п.п.164.2.17

у вигляді суми заборгованості, за якою минув строк позовної давності у сумі, що перевищує 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року. У 2019 – 960,50 грн.**

пп.164.2.7

у вигляді благодійної допомоги у сумі, що перевищує 500 розмірів мінімальної заробітної плати. У 2019 – 2 086 500,00 грн.*

п.п."б" п.п.170.7.8

у вигляді цільової благодійної допомоги, не використаної та не поверненої благодійнику в строки, визначені законодавством

п.п.170.7.5

у вигляді нецільової благодійної допомоги, якщо загальна сума такої допомоги перевищує у 2019 році 2690 грн.**

п.п.170.7.3

від продажу власної продукції тваринництва, якщо їх сума сукупно за рік перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. У 2019 – 208 650 грн.*

п.п. 165.1.24

від продажу власної сільськогосподарської продукції у разі якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 га

п.п.165.1.24

суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) відповідно до умов цивільно-правового договору при отриманні зазначених доходів від фізичних осіб - платників єдиного податку четвертої групи

п.п.164.2.2

з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи, що отримуються іноземцем, який у звітному (податковому) році набув статусу резидента України

п.п.170.10.4

інші доходи, крім зазначених у статті 165 Кодексу

п.п.164.2.20.

* мінімальна заробітна плата, встановлена на 1 січня 2019 року – 4173 грн.

** місячний прожитковий мінімум, діючий для працездатної особи станом на 1 січня 2019 року – 1 921 грн.

