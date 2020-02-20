Змінено прізвище фізичної особи-підприємця - платника єдиного податку. Чи потрібно реєструвати нову книгу обліку доходів? Суспільство | 20-02-2020, 10:58 0 58

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що форми книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість), книги обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість) (далі – книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат)) та порядки їх ведення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579 (далі – Порядок).

На титульному аркуші книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат) зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, податкова адреса (п. 3 Порядку).

Отже, у разі зміни відомостей, зазначених на титульній сторінці книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат), платник єдиного податку може самостійно зазначити відповідні зміни та продовжити її ведення до реєстрації нової.

