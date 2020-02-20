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На Львівщині спрощенці сплатили у січні 2020 року до місцевих бюджетів понад 233 мільйони гривень єдиного податку

Суспільство | 20-02-2020, 12:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 32 32    




Протягом січня до місцевих бюджетів Львівської області надійшло 233,1 млн. грн. єдиного податку, що порівнюючи з січнем 2019 року на 21,5 млн. грн., або на 10,2 відс. більше. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області.

Так, фізичні особи-підприємці сплатили 84,1 відс. від загальних надходжень єдиного податку до місцевої казни (196,1 млн. грн.). Проти січня минулого року такі надходження зросли на 14,1 відс., або на 24,2 млн. грн. (у січні 2019 року – 171,9 млн. гривень).

Від платників єдиного податку-юридичних осіб у січні 2020 року до місцевих бюджетів надійшло 36,9 млн. грн., або 15,8 відс. від загальних надходжень єдиного податку (від юридичних осіб – спрощенців третьої групи 22,3 млн. грн., від сільгосптоваровиробників четвертої групи надійшло 14,6 млн. грн. єдиного податку).

Слід нагадати, що платники першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа поточного місяця. Платники єдиного податку третьої групи сплачують податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації за податковий звітний
квартал. Платники єдиного податку четвертої групи сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

- у I кварталі – 10 відсотків;

- у II кварталі – 10 відсотків;

- у III кварталі – 50 відсотків;

- у IV кварталі – 30 відсотків.
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