У «Тисі» прикордонники затримали дипломата, який перевозив партію сигарет Суспільство | 20-02-2020, 12:23 0 21 ВІДЕО: https://youtu.be/xgrTAY-G67k





Представник консульської установи майже на 6 годин заблокував смугу руху пункту пропуску «Тиса». Як було встановлено згодом, причиною неадекватної поведінки було незаконне переміщення сигарет з білоруськими акцизними марками, які він перевозив.



Чоловік з двома пасажирами їхав в Угорщину позашляховиком «Тойота Ленд Крузер 200» 2017 року випуску з дипломатичними номерами. Він надав посвідчення почесного консула однієї з балтійських країн невстановленого зразка та, прикриваючись дипломатичним імунітетом, відмовлявся надавати автомобіль для огляду. Щоб здійснити прикордонний контроль, охоронцям кордону довелося застосувати фізичну силу та спецзасоби. Всього він перевозив 6550 пачок сигарет. Наразі встановлюється сума оцінки товару.



У діях порушника вбачаються ознаки двох кримінальних злочинів – підробки документів (ст. 358 ККУ). Незаконного перевезення з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 ККУ), а також адмінправопорушення – злісної непокори прикордонникам (ст. 185-10 КУпАП).



Нагадаємо, що нещодавно прикордонники Мостиського загону затримали ще одного контрабандиста, який видавав себе за представника Місії ООН. Його правоохоронці зупинили у пункті пропуску «Шегині» під час реалізації інформації, отриманої від співробітників УСБУ у Львівській області прикордонники Мостиського загону спільно із працівниками Держмитслужби України. Сигарети 34-річний житель Львівщини віз мікроавтобусом «Сітроен» з дипломатичними номерами. Однак під час перевірки з’ясувалося, що дипломатична карта і дипломатичні номерні знаки на автомобілі у порушника фальшиві. Загалом у мікроавтобусі псевдодипломат перевозив майже 118 тисяч пачок сигарет.