Оподаткування продажу нерухомого майна Суспільство | 20-02-2020, 12:25 0 29





Вирішили продати квартиру, будинок або інше нерухоме майно? Зверніть увагу на таке:

під час проведення операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку (п 172.4 ст. 172 Податкового кодексу України).

За загальним правилом продаж нерухомості оподатковується:

податком на доходи фізичних осіб – 5%;

військовим збором 1,5%.

Слід зазначити, що для нерезидентів розмір податку на доходи фізичних осіб при продажу нерухомості становить 18%.

Зазначені податки потрібно заплатити до підписання договору купівлі-продажу нерухомості. Сума податків розраховується виходячи з оціночної вартості об’єкта.

У разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, фізична особа сплачує (перераховує) податки за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (пп. «б» пп. 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу України).

З інформацією щодо реквізитів бюджетних рахунків для сплати податків і зборів можна ознайомитись:

на субсайті Головного управління ДПС у м. Києві у рубриці «Бюджетні рахунки» за посиланням https://kyiv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/

або на інформаційних стендах у Центрах обслуговування платників за місцем реєстрації.

Рахунки обираємо за наступними кодами платежів:

код платежу 11010501 – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню»;

код платежу 11011000 – «військовий збір».

Звертаємо увагу! Пунктом 172.1 статті 172 Податкового кодексу України визначено дві умови, при одночасному дотриманні яких, дохід від продажу нерухомого майна не оподатковується:

якщо нерухомість перебувала у власності продавця більше трьох років;

якщо це перший продаж нерухомості протягом календарного року.

Поряд з цим, умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.

Нагадуємо, обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи вважається виконаним і декларація не подається до податкових органів, якщо такий платник отримував доходи від операцій продажу (обміну) майна, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок.



