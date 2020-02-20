У Закарпатті прийнято на роботу 13215 працівників Суспільство | 20-02-2020, 12:25 0 31

Саме стільки повідомлень про прийняття працівників на роботу подали роботодавці з початку 2020 року. Варто зазначити, що протягом січня 2020 року юридичні особи працевлаштували 5797 та фізичні особи-підприємці – 2186 працівників.

Зауважимо, що 27 січня під час наради за участі представників Головного управління ДПС у Закарпатській області, Управління Держпраці у Закарпатській області, Закарпатського обласного центру зайнятості, Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, ПФУ в Закарпатській області, Закарпатської обласної ради профспілок йшлося про те, що області розпочались масштабні заходи з детінізації зайнятості населення. Зокрема, представники цих структур, відповідно до доручення Прем’єр-міністра України до 31 січня 2020 року фокусували свої зусилля на роз’яснювальній роботі з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, готельних послуг та організації харчування. Роботодавцям розповідали про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин. Відтак, одним із результатів цієї роз’яснювальної кампанії стало те, що за період з 27 січня по 31 січня 2020 юридичні особи прийняли на роботу 1803 працівників та фізичні особи – підприємці – 1036 працівників. Крім того, за період з 1 лютого по 19 лютого 2020 року юридичні особи прийняли 3256 працівників та фізичні особи-підприємці – 1976 працівників.

Нагадуємо, що керівники підприємств, установ, організацій всіх форм власності та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю працівників, зобов’язані надсилати повідомлення про прийняття працівника на роботу до податкових інспекцій за місцем обліку їх як платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Таке повідомлення має бути надіслане до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Повідомлення може подаватися такими способами:

- засобами електронного зв'язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами.

За неподання повідомлення про прийняття на роботу найманих працівників до податкових інспекцій, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати (4723 грн).

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

