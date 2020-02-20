Протидія правопорушенням у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів є одним із завдань органів ДПС Суспільство | 20-02-2020, 12:26 0 39



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що в 2020 році податкові органи продовжують роботу, направлену на протидію правопорушенням у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів, зокрема, у сфері виробництва та обігу спирту та спиртовмісної продукції.

З цією метою проводяться перевірки підприємства, що здійснюють виробництво та реалізацію такої продукції, на дотримання ними вимог ст.ст. 212, 229-230 Податкового кодексу України та Закону України від 19.12.1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».

Слід зазначити, що основними порушеннями, які виявляються в ході таких перевірок, є:

- реалізація спирту етилового без реєстрації платником акцизного податку;

- відсутність з вини платника реєстрації акцизних складів у системі електронного адміністрування реалізації спирту етилового платником податку – розпорядником акцизного складу;

- не обладнання та відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів – лічильників.

Тому, звертаємо увагу суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво та реалізацію спиртовмісної акцизної продукції, на необхідність приведення своєї діяльності у відповідність до чинного законодавства України.



