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Протидія правопорушенням у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів є одним із завдань органів ДПС
|Суспільство | 20-02-2020, 12:26
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Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що в 2020 році податкові органи продовжують роботу, направлену на протидію правопорушенням у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів, зокрема, у сфері виробництва та обігу спирту та спиртовмісної продукції.
З цією метою проводяться перевірки підприємства, що здійснюють виробництво та реалізацію такої продукції, на дотримання ними вимог ст.ст. 212, 229-230 Податкового кодексу України та Закону України від 19.12.1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».
Слід зазначити, що основними порушеннями, які виявляються в ході таких перевірок, є:
- реалізація спирту етилового без реєстрації платником акцизного податку;
- відсутність з вини платника реєстрації акцизних складів у системі електронного адміністрування реалізації спирту етилового платником податку – розпорядником акцизного складу;
- не обладнання та відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів – лічильників.
Тому, звертаємо увагу суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво та реалізацію спиртовмісної акцизної продукції, на необхідність приведення своєї діяльності у відповідність до чинного законодавства України.
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