У Харкові прикордонники забезпечили оформлення евакуйованих з КНР громадян Суспільство | 20-02-2020, 13:38 0 91



ВІДЕО: https://youtu.be/6_mF3d83npc







У Міжнародному аеропорту міста Харків співробітники Держприкордонслужби забезпечили прикордонне оформлення 94 осіб, які прибули спецрейсом з Китаю.



На борту літака, окрім, 22 осіб – членів екіпажу і супроводжуючого медичного персоналу, прилетіло 72 пасажири.



Серед пасажирів, які будуть направленні на обсервацію, 45 громадян України та 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).



Інформацію про осіб, які прибули в Україну, прикордонники отримали завчасно, тому їх перевірку за всіма базами даних здійснили ще до прильоту.



Біля трапу літака інспектори прикордонного контролю лише провели ідентифікацію осіб та проставили відмітки в паспортні документи іноземців. Прикордонний контроль здійснювався у захисному спорядженні із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньої організації охорони здоров’я у відокремленій зоні летовища.



Зазначимо, що в аеропорту «Бориспіль», куди борт приземлився на дозаправку, прикордонники також були в готовності здійснити процедуру прикордонного контролю.











