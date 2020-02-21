Працівники Галицької митниці вилучили антикварний годинник Суспільство | 20-02-2020, 13:40 0 84



Старовинний камінний механічний годинник датований 1823 роком.



У пункті пропуску «Грушів - Будомєж» під час огляду мікроавтобуса, який прямував в Україну, в багажному відсіку, серед особистих речей пасажирів митники знайшли старовинний, настільний (камінний) механічний годинник. Це - скульптура з циферблатом, масивна і важка (19 кг) в хорошому стані.

Громадянин України, який його перевозив, зазначив, що годинник попросили перевезти через кордон знайомі, і про те, що речі, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню, не знав.

Годинник вилучено, його скерують на експертизу.



