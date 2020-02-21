Граничні суми які встановлені для виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» Суспільство | 20-02-2020, 13:40 0 186

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що відповідно до абзацу четвертого статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2020 році становить:

з 1 січня - 2102 гривні;

з 1 липня - 2197 гривень;

з 1 грудня - 2270 гривень.

У зв’язку з цим, для виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» встановлюються наступні граничні суми.

З метою дотримання вимог частини 2 статті 23 цього Закону «Обмеження щодо одержання подарунків»: вартість отриманих від однієї особи (групи осіб) подарунків, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність у 2020 році не повинна перевищувати з 1 січня по 30 червня – 2102 гривні, з 1 липня по 30 жовтня – 2197 гривень, з 1 грудня – 2270 гривень. Сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не повинна перевищувати 4201 гривні.

Відповідно до частини 2 статті 52 «Додаткові заходи здійснення фінансового контролю» отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 105100 гривень є суттєвою зміною у майновому стані суб’єкта декларування. У десятиденний термін з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку суб’єкт декларування зобов’язаний повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції шляхом подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Положення частини другої цієї статті застосовується до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків.

З переліком службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище можна ознайомитися у примітці до статті 50 Закону України «Про запобігання корупції». Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції №2 від 17 червня 2016 року.



