Уродженця Росії посадили під варту на Львівщині за незаконне переправлення особи через кордон Суспільство | 20-02-2020, 14:21 0 85







38-річному азербайджанцю, уродженцю Російської Федерації, який організував незаконне переправлення через український кордон до Польщі громадянина Туреччини, повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб).



Крім цього, за клопотанням Червоноградської місцевої прокуратури, 17.02.2020, слідчим суддею Жовківського районного суду зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



За вчинене фігуранту загрожує до 7 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.







Пресслужба прокуратури Львівської області



