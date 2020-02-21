Прокурори погодили підозру трьом учасникам організованої групи, які нажилися на довірі громадян Суспільство | 20-02-2020, 14:22 0 91







За версією слідства, майже 800 тис грн видурив разом з двома спільниками 65-річний пенсіонер, який понад 20 років займав різні посади в банківських установах та був детально обізнаним із функціонуванням цієї системи.



До злочину чоловік залучив начальника та старшого касира відділення банку, разом з якими розробив ретельний план протиправного заволодіння коштами клієнтів банку.



Встановлено, що зловмисники підшукували клієнтів, які хотіли здійснити вклади депозитів та від імені банківської установи підробляли фінансово-бухгалтерські документи та депозитні договори.



Однак, гроші на рахунки у банку не розміщували, натомість, привласнювали. Таким чином, упродовж 2015 – 2016 років вводили в оману вкладників.



За наслідками досудового розслідування, 17.02.2020, учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.



Крім цього, за клопотанням прокуратури, Галицьким районним судом м.Львова підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.



За вчинене їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.







Пресслужба прокуратури Львівської області