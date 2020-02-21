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Топ-5 запитань щодо сплати транспортного податку

Суспільство | 20-02-2020, 17:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    

Фахівці органів ДПС Закарпаття роз’яснюють особливості сплати транспортного податку у 2020 році.
Які автомобілі підлягають оподаткуванню?
Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2020 році, розміщено на офіційному вебсайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за посиланням: http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.
Зазначений перелік містить такі дані: марка, модель, рік випуску, об’єми циліндрів двигуна, тип пального. У 2020 році до переліку потрапили такі марки автомобілів: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mclaren, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, RezvaniBeast, Rolls-Royce, Tesla, Toyota.
Відповідно до пп. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267м Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платниками є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі.
Які автомобілі оподатковуються?
Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з дати випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (4 723 грн), тобто 1 771 125 грн – у 2020 році.
Як встановлюється середньоринкова вартість авто?
Механізм визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів встановлено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів та внесення змін у додатки 1 і 2 до Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів» від 18 лютого 2016 року № 66.
Ставка податку та порядок сплати?
Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грн за кожен легковий автомобіль. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. Платник має сплатити податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, яке надсилається (вручаються) за місцем реєстрації.
Відповідальність за несплату податку?
Якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, його має бути притягнуто до відповідальності у формі штрафу в таких розмірах: у разі затримки до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу; у разі затримки більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.
Водночас передбачено, що починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження), розпочинається нарахування пені (пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 ПКУ).
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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