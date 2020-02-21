|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На Донбасі бойовики вели вогонь із забороненої "Мінськом" зброї
|Суспільство | 21-02-2020, 08:28
| 0 77
|
|20 лютого російські найманці 10 разів порушили режим припинення вогню .
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."
Деталі: Зазначається, що бойовики відкривали вогонь поруч з Новомихайлівкою, Піщевиком, Павлополем, Мар’їнкою, Лебединським, Красногорівкою, Старогнатівкою та Новозванівкою.
"Вчора, 20 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було", – повідомили у штабі ООС
Нагадаємо:
19 лютого збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
|
|