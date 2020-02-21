На Сумщині прикордонники викрили незаконне переміщення з території РФ паливно-мастильних матеріалів Суспільство | 21-02-2020, 09:49 0 141 ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=KLP7BjLaAVQ&feature=youtu.be





Незаконне переміщення через російсько-український кордон паливно-мастильних матеріалів викрили у Середино-Будському районі прикордонники Сумського загону в ході реалізації завчасно отриманої інформації про можливу протиправну діяльність.



Перевіряючи ділянку держрубежу в районі н.п. Зноб-Трубчевська, прикордонний патруль неподалік від кордону виявив автомобіль марки «УАЗ» без номерних знаків та без водія. В салоні транспортного засобу знаходилася пластикова ємність на 1000 л, на дні якої була рідина з характерним запахом бензину.



Оглянувши прилеглу місцевість, охоронці кордону виявили пластикову каністру та трубопровід у вигляді шланга, який прокладений з території Росії.



Наразі поінформовані взаємодіючі правоохоронні органи. До прокуратури Сумської області направлене повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.



Прикордонники вживають невідкладних заходів щодо пошуку осіб, причетних до припиненого правопорушення.





