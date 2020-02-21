Протягом півтора місяця деклараційної кампанії ‒ 2020 на Львівщині задекларували доходи за 2019 рік понад 1 мільйон гривень 22 громадянина на загальну суму 85,9 мільйона гривень Суспільство | 21-02-2020, 12:25 0 26



Станом на 17.02.2020 до податкових органів Львывщини громадянами подано 1470 декларацій про майновий стан і доходи та задекларовано 272009,0 тис. гривень. Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



Громадянами, які одержали доходи у 2019 році та зобов’язані їх задекларувати, подано 378 декларацій. Сума задекларованих ними доходів становить 72922,4 тис. гривень. Відповідно їм слід сплатити податок на доходи фізичних осіб (далі ‒ ПДФО) 4716,1 тис. грн. та військовий збір 1102,3 тис. гривень.



Найбільшу кількість з поданих декларацій складають:



- 221, яка подана громадянами, що отримали спадщину від членів сім’ї не першого та другого ступеня споріднення. Сума задекларованого ними доходу ‒ 60792,7 тис. гривень. Їм слід сплатити ПДФО 2991,2 тис. грн. та військовий збір ‒ 875,3 тис. гривень;



- 53 декларації подано громадянами, які одержали доходи від здавання майна в оренду на суму 1975,2 тис. гривень. До сплати ПДФО 56,4 тис. гривень та військовий збір в сумі 4,7 тис. гривень;



- 75 декларацій подано громадянами, які одержали дохід від продажу рухомого та нерухомого майна на суму 21352,3 тис. гривень. До сплати ПДФО 273,4 тис. гривень та військовий збір ‒ 79,3 тис. гривень.



22 громадянина задекларували доходи в розмірі понад 1 млн. гривень. Сума задекларованих доходів становить – 85907,1 тис. гривень. З таких доходів слід сплатити ПДФО 573,7 тис. гривень та військовий збір 163,2 тис. гривень.



Для отримання податкової знижки мешканцями Львівщини подано 813 декларацій. Таким громадянам з бюджету слід повернути 2478,9 тис. гривень.