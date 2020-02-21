В Україну не впустили російських пропагандистів. Їхали читати лекції Суспільство | 21-02-2020, 12:26 0 46 ВІДЕО: https://youtu.be/J_Qbic8OkRY











«Як маніпулювати людьми в ЗМІ та соцмережах» - заняття такого змісту планували викладати в Києві російські фахівці у сфері журналістики, блогерства, соціальних комунікацій, яких прикордонники завернули в аеропорту Київ (Жуляни).



Зокрема співробітники Держприкордонслужби вчора виявили громадянина Росії 1985 року народження. Чоловік прилетів рейсом з Мінська та зазначив, що прямує з діловою метою на запрошення однієї організації – проводити тренінги та заняття зі слухачами. Однак у ході прикордонного контролю охоронці кордону встановили, що прибулий лектор, співпрацює з політичними силами РФ і балотувався від партії Жириновського в Московську думу, а також є фахівцем в питаннях інформаційної та кібервійни. Лекції на цю тему він, до речі, читав в окупованому Криму в так званому в молодіжно-патріотичному таборі «Донузлав-2015». Тоді організатори – всеросійська організація «Боевое братство», високо оцінили роботу тренера та нагородили його медаллю «Участник шествия «Бессмертный полк».



Українські прикордонники також оцінили «заслуги» росіянина. Він повернувся зворотним рейсом зі штампом в паспорті «Заборона в’їзду» на 3 роки.



Крім того, рейсом з Мінська прилетів росіянин 1986 року народження, який теж їхав читати лекції про просування контенту у соціальних мережах. В біографії цього «СММ-тренера» також знайшли факт незаконного відвідування окупованого Криму. Вердикт – рейс на Мінськ та заборона в’їзду в Україну на 3 роки.



Окрім двох чоловіків-пропагандистів у Жулянах завернули і росіянку 1980 року народження. Вона теж прилетіла рейсом з Мінська для проведення лекцій та тренінгів. Але кордон перетнути не змогла, адже її мета поїздки та наявні підтвердження не переконали охоронців кордону. Також було встановлено, що жінка займає посаду в забороненому в Україні інтернет-ресурсі.



