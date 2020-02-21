Що не так с Азовським морем Суспільство | 21-02-2020, 12:28 0 30

Вітчизняний рибний промисел на Азовському мору під загрозою







Асоціація рибалок України стурбована напруженою обстановкою, на Чорному та Азовському морі. Якщо терміново не почати робити зусилля по нормалізації безпеки рибного морського промислу, ситуація може вийти з під контролю, що призведе до непередбачуваних наслідків. На даний момент є реальна загроза свободі і життю рибалок які ведуть промисел в Азовському морі. У будь-який момент вони можуть бути захоплені прикордонниками ФСБ Росії.







ФАКТ



15 лютого українське судно в Азовському морі затримали співробітники "прикордонного управління ФСБ Росії по республіці Крим". Катер з українськими рибалками вийшов з села Райнівка, Запорізької області. На борту знаходилося чотири людини.



Імена заарештованих: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджі і Максим Терехов.



У Росії стверджують, що у українських рибалок не було документів на вилов риби в Азовському морі. Так само у них не виявилося документів, що засвідчують особистості.



При огляді катера виявили 300 штук камбали і сітку.







Це не перший випадок, коли російські спецслужби затримують українських рибалок:



10 вересня 2018 року двох українських рибалок затримали на озері Сиваш. Чоловіків звинуватили в незаконному перетині кордону і "затримали на 48 годин, щоб підтвердити їх особистості". У підсумку, українських моряків відпустили додому лише 9 травня 2019 року.







4 травня 2018 року в ФСБ РФ заявили, що затримали українське риболовецьке судно ЯМК-0041 біля мису Тарханкут в Криму. Капітан судна в результаті провів півроку в СІЗО.







З огляду на характер і тяжкість звинувачень наших рибалок, а також специфіку російського судочинства, можна очікувати, що нашим землякам може загрожувати перспектива бути засудженими і відбувати покарання в Росії. Статистика вироків російських судів щодо громадян України свідчить саме про таку сумну перспективу ...







Хочемо нагадати, що Азовське море має важливе значення для вітчизняного рибного промислу. У 2019 році на водоймах України було виловлено 51 тис. тонн водних живих ресурсів, у тому числі 16 063 тонн було спіймано на Азовському морі (на Чорному морі - 14 128 тон).







На сьогодні чиновники Міненерго і захисту навколишнього середовища до сих пір не підписали необхідні документи для легального вилову риби в Азовському морі в 2020 році. Всі українські риболовецькі судна стоять біля причалів. Якщо вони вийдуть в море на вилов без документів, то можуть стати легкою здобиччю для прикордонної служби ФСБ РФ. У той же час російські рибалки з початку 2020 роки вже виловили в Азовському морі понад 5 тисяч тонн риби.







Так само необхідно відзначити, що лов хамси проводиться переважно на виході з Керченської протоки, що створює додаткову небезпеку для наших вітчизняних рибалок. (У 2019 українськими рибалками було виловлено більше 1 000 тонн хамси).







На Азовському морі досі не встановлений державний кордон. Зараз діють міжнародні морські Правила які визначають відстань виключної (морської) економічної зони України та її територіальні води.







Для ведення і регулювання промислу на Азовському морі створена спільна Українсько-російська Комісія. Угода і двосторонні договори визначають дозволену кількість вилову риби кожною стороною, за видами, знаряддя лову, проведення наукових досліджень, а так само зобов'язує сторони в випадку затримання порушників із сусідньої країни у своїй акваторії, після складання відповідних протоколів, порушників разом з плавзасобом відпускати. А матеріали про допущені ними порушення пересилаються в країну порушника.







- Сподіваємося на те, що десятиденний арешт українських рибалок, за рішенням Керченського суду, пов'язаний тільки з тим, що у них не було при собі документів, що засвідчують особу. І по закінченню цього терміну вони благополучно повернуться додому – каже голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков - У той же час турбує той факт, що чиновники нічого не роблять для безпечного мореплавання і рибальства в Азовському морі, незважаючи на неодноразові випадки затримання українських громадян.







Асоціація рибалок України виступила з Відкритим листом, в якому закликала компетентні служби прописати покрокові дії, які необхідно виконати для звільнення наших рибалок з полону, підтримати їх і побажати якнайшвидшого звільнення і повернення на Батьківщину. Розробити рекомендації рибалкам і згодом видати брошуру Пам'ятку «10 перших кроків якщо ви зіткнулися з піратством».







Прес служба Асоціації рибалок України







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