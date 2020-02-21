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Одна з сільських рад Виноградівщини завдала збитків місцевому бюджету на 3,8 млн гривень

Суспільство | 21-02-2020, 12:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 26 26    

Збитки нанесено через неправильне застосування ставки орендної плати та розміру нормативно грошової оцінки земельної ділянки. Це встановлено за результатами проведеного аналітичного дослідження працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Закарпатській області та вжитих заходів співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області.
Зокрема, встановлено, що місцевій громаді однієї з селищних рад Виноградівського району через невиконання аграрним підприємством умов договору оренди земельної ділянки та халатних дій чи бездіяльності посадових/службових осіб органу місцевого самоврядування протягом 2015-2019 років – нанесено збитки на загальну суму 3 млн 860 тис. грн.
Наразі Прокуратурою Закарпатської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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