Одна з сільських рад Виноградівщини завдала збитків місцевому бюджету на 3,8 млн гривень Суспільство | 21-02-2020, 12:32 0 26

Збитки нанесено через неправильне застосування ставки орендної плати та розміру нормативно грошової оцінки земельної ділянки. Це встановлено за результатами проведеного аналітичного дослідження працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Закарпатській області та вжитих заходів співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області.

Зокрема, встановлено, що місцевій громаді однієї з селищних рад Виноградівського району через невиконання аграрним підприємством умов договору оренди земельної ділянки та халатних дій чи бездіяльності посадових/службових осіб органу місцевого самоврядування протягом 2015-2019 років – нанесено збитки на загальну суму 3 млн 860 тис. грн.

Наразі Прокуратурою Закарпатської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

