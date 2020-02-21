Що потрібно знати про механізм «Кешбек» Суспільство | 21-02-2020, 12:36 0 23

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що механізм «Кешбек» запроваджується в першу чергу для боротьби з «нефіскальними» чеками, коли окремими несумлінними платниками споживачам надаються чеки, які не є фіскальними, проте на вигляд схожі на фіскальні чеки.

Кешбек запрацює не раніше 1 жовтня 2020 року.

Процедура повернення коштів «кешбек» така:

1. Купуючи товар на суму, яка перевищує 850 грн., перевіряєте чек на сайті;

2. Якщо його там немає, подаєте скаргу в Електронному кабінеті;

3. Якщо чек не був фіскалізований, продавця штрафують, а ви повертаєте вартість покупки та залишаєте собі товар.

Покупець не зможе використовувати систему «кеш-бек» у нечесній конкурентній боротьбі

Для подання скарги про недійсний фіскальний чек заявник має ідентифікувати себе через електронний кабінет.

Застосувати штраф лише по факту надходження скарги буде неможливо - податкові органи мають довести, що продавець дійсно допустив порушення – встановити відсутність або недостовірність такого розрахункового документа.

Податкова служба, в першу чергу, оцінюватиме достовірність документів, доданих до скарги, а не лише правомірність дій продавця стосовно покупця.

Оскаржувати чек можна за умови загальної покупки на суму понад 850 гривень.

ДПС вже реагує на заяви покупців щодо «нефіскальних» чеків, надіслані письмово, однак часом складно ідентифікувати такого заявника та оцінити обґрунтованість його скарги.

