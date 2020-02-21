Протягом першого місяця 2020 року платники податків Львівщини сплатили до бюджетів 33,6 мільйона гривень акцизного податку Суспільство | 21-02-2020, 16:25 0 82





Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області платники податків у січні 2020 року сплатили до бюджетів усіх рівнів 33619,6 тис. грн. акцизного податку.



З реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів від платників, які знаходяться на обліку в ГУ ДПС у Львівській області, протягом першого місяця 2020 року до Державного бюджету України надійшло 1407,9 тис. гривень акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів.



У січні 2020 року надходження до місцевих бюджетів акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять 32211,7 тис. грн., що на 11563,0 тис. грн., або на 45,1 відс. більше від запланованого та на 14944,8 тис. грн., або на 67,1 відс. більше проти минулого року.



Управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів вживаються заходи щодо детінізації ринку підакцизних товарів у Львівській області. З метою скорочення тіньового обігу підакцизних товарів протягом січня 2020 року проведено 90 фактичних перевірок діяльності суб’єктів господарювання, за результатами яких донараховано 403 тис. грн., з них сплачено 53 тис. гривень.