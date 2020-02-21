МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ Суспільство | 21-02-2020, 16:26 0 91





В рамках співробітництва та міжнародної співпраці між Держприкордонслужбою і Федеральною поліцією Німеччини у міжнародному аеропорту ім..Д.Галицького представником Посольства ФРН в Республіці Білорусь проведено ряд тренінгів з персоналом Львівського прикордонного загону. Тематикою яких було: ідентифікація, техніка друку, верифікація проїзних документів Німеччини, актуальні підробки та тенденції їх розвитку, перевірка підроблених документів та інші. Також, були практичні завдання на яких потрібно було визначити підроблені паспортні документи і які саме підробки. Увесь персонал впорався на відмінно з практичними заняттями. По завершенню яких було вручення сертифікатів.



Пресслужба Львівського прикордонного загону



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