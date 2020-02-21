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ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПІДВЕЛИ ПІДСУМКИ ЗА 2019 РІК

Суспільство | 21-02-2020, 16:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 75 75    

Підведення підсумків оперативно - службової діяльності за 2019 рік відбулось учора в управлінні Мукачівського прикордонного загону.
Участь у проведенні заходу взяли заступник начальника Західного регіонального управління Держприкордонслужби з матеріального та технічного забезпечення полковник Ростислав Байталюк, начальник Мукачівського прикордонного загону полковник Ігор Доменюк, а також керівники підрозділів охорони кордону.
На початку підведення підсумків прикордонники хвилиною мовчання вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.
Впродовж наради присутні обговорили основні чинники, які впливали на обстановку у прикордонні, зокрема, йшлося про прояви нелегальної міграції, активні спроби тютюнової контрабанди, провокування конфліктних ситуацій з боку місцевого населення та тиск на персонал підрозділів щодо сприяння контрабанді тощо.
На нараді відзначили, що протягом 2019 року на ділянці Мукачівського прикордонного загону було затримано у 13 випадках 48 нелегальних мігрантів. Завдяки заходам, спрямованим на запобігання контрабанді товарів, у 132 випадках виявили та вилучили більш, ніж 800 тисяч пачок сигарет. Крім того, минулого року прикордонники виявили 20 одиниць зброї, 30 боєприпасів, 33,5 кг наркотичних речовин та 50 кг бурштину. За минулий рік через пункти пропуску, розташовані на ділянці Мукачівського прикордонного загону, державний кордон перетнули 6 млн 800 тисяч осіб та 1,5 млн транспортних засобів. Під час здійснення паспортного контролю було виявлено 6 чужих та 175 недійсних документів.
З-поміж інших завдань, пріоритетним для персоналу Мукачівського загону у поточному році визначили нарощення зусиль, спрямованих на системну боротьбу з проявами протиправної діяльності на кордоні.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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