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Під мішками з нітратною сіллю митники виявили коробки з новим одягом
|Суспільство | 21-02-2020, 17:16
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Хтось намагається приховати товари в мотоциклах чи конструктивних порожнинах легкових авто, а дехто не «соромиться» - у фурах.
У пункт пропуску «Краківець – Корчова» прибув вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина України з товаром «сіль нітратна». Згідно з поданими документами понад 22 тонни цього товару він віз з Республіки Польщі на адресу одного з підприємств м. Луцька.
Під час митного контролю встановлено різницю у вазі, зокрема на майже 800 кг більше від заявленої. В подальшому митники з’ясували, що під мішками з сіллю приховано коробки з новим одягом, зокрема дитячим. білизною.
На цей час вивантажують товар. Його кількість і вартість буде встановлено додатково.
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