Під мішками з нітратною сіллю митники виявили коробки з новим одягом Суспільство | 21-02-2020, 17:16 0 73





Хтось намагається приховати товари в мотоциклах чи конструктивних порожнинах легкових авто, а дехто не «соромиться» - у фурах.



У пункт пропуску «Краківець – Корчова» прибув вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина України з товаром «сіль нітратна». Згідно з поданими документами понад 22 тонни цього товару він віз з Республіки Польщі на адресу одного з підприємств м. Луцька.

Під час митного контролю встановлено різницю у вазі, зокрема на майже 800 кг більше від заявленої. В подальшому митники з’ясували, що під мішками з сіллю приховано коробки з новим одягом, зокрема дитячим. білизною.

На цей час вивантажують товар. Його кількість і вартість буде встановлено додатково.

