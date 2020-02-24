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Ізраїль обстріляли із сектора Гази
|Суспільство | 24-02-2020, 08:20
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|Ізраїльські військові 23 лютого зафіксували запуск 20 ракет з боку сектора Газа.
Джерело: Армія оборони Ізраїлю
Деталі: Близько десяти ракет перехопила система ППО "Залізний купол". Всього відомо про 20 запущенных ракет.
Ракетний обстріл стався після того, як ізраїльські військові обстріляли двох чоловіків, які закладали бомбу біля кордону. В результаті один з них був важко поранений, а другий помер.
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