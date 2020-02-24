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Військовий корабель США зайшов у Чорне море
|Суспільство | 24-02-2020, 08:24
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|Американський есмінець "Росс" зайшов в акваторію Чорного моря.
Джерело: ВМС США, российский "Интерфакс"
Деталі: Есмінець зайшов в акваторію моря о 17:30 у неділю, 23 лютого.
Дослівно: "Прохід відбувається в рамках операції з морської безпеки та підвищення регіональної морської стабільності і військово-морської здатності союзників і партнерів по НАТО в регіоні".
Нагадаємо:
Есмінець Ross вже перебував у Чорному морі 15 грудня, тоді корабель прибув до Одеси вранці 24 грудня.
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