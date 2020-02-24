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"Аль-Каїда" підтвердила ліквідацію свого ватажка на Аравійському півострові

Суспільство | 24-02-2020, 08:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 67 67    
Терористичне угрупування "Аль-Каїда" підтвердило факт загибелі Касема аль-Раймі - ватажка ісламістського угрупування "Аль-Каїда на Аравійському півострові".

Джерело: моніторингова організація Site Intelligence Group, передає "Голос Америки"

Дослівно: "Аль-Кайда" підтвердила факт загибелі Касима аль-Рімі - ватажка угрупування ісламізму "Аль-Кайда на Аравійському півострові".

Що було раніше: Білий дім заявив, що американським військовим вдалося в ході спецоперації в Ємені ліквідувати ватажка терористичного угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові" Касема ар-Раймі.

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