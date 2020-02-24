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До місцевих бюджетів Львівщини протягом січня 2020 року надійшло понад 5,4 мільйона гривень плати за ліцензії
|Суспільство | 24-02-2020, 10:33
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Відповідно до норм чинного законодавства суб’єкти господарювання незалежно від форми власності можуть провадити роздрібну торгівлю підакцизними товарами лише за наявності відповідної ліцензії.
В управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що до місцевих бюджетів Львівщини у січні 2020 року надійшло 5 400,9 тис. грн. плати за ліцензії, яку контролюють органи доходів і зборів. Це на 53 відс. більше від запланованих надходжень.
Протягом першого місяця 2020 року працівниками управління видано 1 125 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (634 шт.), тютюновими виробами (481 шт.), пальним (9 шт.), на право зберігання пального (1 шт.); призупинено дію 187 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, анульовано 183 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, 4 ліцензії на право зберігання пального.
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